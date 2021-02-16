В ноябре 2020 года в отдел полиции №4 УМВД России по г. Липецку обратился 24-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные неправомерно завладели государственным номером иностранного государства с принадлежащего ему автомобиля “Субару”, припаркованного у дома по ул. Пришвина.

Потерпевший пояснил, что злоумышленник оставил записку с номером телефона. В ходе общения похититель пообещал вернуть номера за 9000 рублей. Потерпевший перевел данную сумму на банковскую карту подозреваемого, госмонер забрал в указанном месте, а затем обратился в полицию.

В ходе проведенных оперативно-разыскных и технических мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления – неработающий 28-летний житель г.Липецка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». В соответствии с санкцией статьи максимальное наказание за это преступление составляет 1 год лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержанный подозревается в совершении аналогичных преступлений как на территории Липецкой области, так и на территории других регионов, сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.