У липчанки вымогали деньги, шантажируя распространением видео с ее участием в соцсети

17 мая 2020 года в территориальный отдел полиции г. Липецка поступило заявление липчанки о том, что неизвестные лица через социальную сеть «ВКонтакте» вымогают у нее денежные средства. Они угрожали ей распространением видеозаписи с её участием.

Несмотря на явное наличие в действиях злоумышленников состава преступления, подтверждённого в том числе скриншотами переписки, орган дознания не принял мер к расследованию обстоятельств произошедшего.

Отказ в возбуждении уголовного дела прокуратура сочла незаконным.

Лишь после вмешательства надзирающего прокурора уголовное дело было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), говорится в сообщении прокуратуры Октябрьского района г. Липецка.