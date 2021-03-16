Прокуратура Липецкой области провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка о незаконном списании с ее банковского счета в пользу АО «ЛГЭК» денежных средств, являющихся социальным пособием и алиментами на содержание детей.

Установлено, что в октябре 2020 года мировым судьей вынесен судебный приказ, согласно которому с заявительницы взыскана задолженность по оплате коммунальных ресурсов.

30.12.2020 судебный приказ поступил в банк, где открыты счета на имя заявительницы, на которые поступают пособия по уходу за ребенком и алиментные платежи.

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 К2 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на алименты и социальные пособия на детей.

Однако должностные лица банка произвели взыскание по судебному акту за счет алиментов и пособий, находящихся на расчетном счете заявительницы.

После прокурорского вмешательства денежные средства заявительнице возвращены.