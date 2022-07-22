Выпускница лицея п. Добринка Мери Милитонян — единственная в Добринском районе и одна из 18 в области, кто получил максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

Девушка родилась и выросла в Добринке, хорошо училась в школе, в том числе упорно занималась самообразованием, поэтому максимум на ЕГЭ — это, скорее, закономерность для неё.

Благодарственные письма Мери и её маме Людмиле от заместителя губернатора Липецкой области.

Педагоги лицея ждали от своей школьницы высоких результатов, и Мери не подвела. Кроме русского языка, ещё замечательно сдала на 94 балла английский язык, на 92 — обществознание. Многие её сверстники о подобных результатах могут лишь мечтать. Поздравляем тебя, Мери!

Мери Милитонян рядом с заместителем губернатора А. Якутиным, поздравлявшим стобалльников и их родителей.

— Такие баллы у меня, если честно, — признаётся девушка, — не только везение на экзамене, но и, в первую очередь, результат постоянной работы. Я давно поставила перед собой цель и старалась её достичь. На данном этапе, думаю, это получилось.

— Что посоветуешь тем ребятам, кто тоже хочет иметь за ЕГЭ максимум или около того? — спрашиваю у Мери.

— Надо систематически заниматься — это уже стопроцентно. От изучения наскоками ничего в голове не останется. Ещё, и это для меня главное, любить сам предмет, по какому готовишься, иначе — никак.

— Коли сдавала иностранный, значит, собираешься связать жизнь с теми профессиями, где он требуется, а когда полюбила этот предмет? — вновь интересуюсь у собеседницы.

— У нас его стала преподавать во 2-м классе Лидия Васильевна Безымянных, мне очень понравилось изучать иняз, было интересно. Потом повзрослела, решила углубить свои знания. В старших классах английскому языку нас учила Ирина Юрьевна Ростовцева. Спасибо большое хочу сказать педагогам. Ещё огромная благодарность моему классному руководителю и учителю русского языка Елене Александровне Долматовой.

Мери Милитонян — выпускница лицея, набравшая 100 баллов по русскому языку.

М. Милитонян уже подала документы в Воронежский университет на факультет романо-германской филологии. Сказала, что, кроме Воронежа, никакой другой город не рассматривала. Выбор стоит лишь между специальностями: лингвист или переводчик. Думается, с такими баллами она с лёгкостью пройдёт и на одно, и на другое направление.

— Какой из экзаменов ты более всего боялась сдавать? — спросила у Мери и очень удивилась её ответу (этот предмет, как только «придумали» ЕГЭ, всегда самый многочисленный по выбору).

— Обществознание, потому что готовилась к нему один год в отличие от других. Большое спасибо Александру Петровичу Лазареву. Он по-настоящему учитель от Бога. На уроках всю душу вкладывает в то, чтобы нас научить.

Хорошо сдать русский язык, по словам Мери, ей помогло чтение. Она много читала и читает, любит классику русскую и зарубежную. В школе сочинения и диктанты писала на пятёрки.

Выпускница — очень творческий человек: поёт, рисует, пишет стихи, причём всё это старается делать на высоком уровне, насколько это возможно в её юном возрасте. К примеру, за стихотворение, посвящённое отчиму Тихонравову А.П., рано ушедшему из жизни, стала победителем во Всероссийском конкурсе. Что касается музыки, то девочка самостоятельно научилась играть на гитаре, пела для узкой компании всегда, в нынешнем году вышла на районную сцену в конкурсе «Утренняя звезда» и… победила. Теперь со временем мечтает усовершенствовать свои знания и возможности в области вокала и игры на музыкальных инструментах.

Игру на гитаре Мери освоила самостоятельно. Она уверена, что хороший музыкальный слух — большое дело для лингвиста.

— Вообще, английский язык я изучала в том числе и по песням. Хороший способ: начинаешь их переводить и лучше воспринимаешь иностранную речь. Меня ещё интересуют восточные языки. Мечтаю их изучить. Уже начинала учить корейский в Липецке, но потом не сложилось. А кафедр в вузах с этим языком в ближайших городах от нас нет, и я в ВГУ выбрала профиль обучения — французский. Этот язык в школе с 5-го по 9-й классы был у нас вторым.

Успех Мери разделяют с ней самые близкие люди — мама Людмила Петровна и братья Максим и Назар.

Мама Людмила Петровна гордится успехами своей дочки. Радуются за сестру и два младших брата — Максим и Назар, для которых Мери главная няня и наставница в семье. Недавно девушку за высокие успехи на ЕГЭ и маму Люду за воспитание хорошей дочери приглашали в Липецк. Там наших землячек вместе с другими стобалльниками и их мамами и папами приветствовали заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Лилия Загеева. Они пожелали ребятам успехов в дальнейшей жизни и вручили выпускникам и их родителям благодарственные письма.

— Кем ты, Мери, видишь себя через несколько лет?— задаю последний вопрос собеседнице.

— Мечтаю после вуза работать по профессии, быть максимально компетентной в этой области. Не понимаю тех сверстников, кто выбирает для обучения какую-то специальность, сам же это дело изначально не любит и не собирается с ним связывать жизнь…