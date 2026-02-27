У нас неделя, у армян – один день

Молодые супруги-армяне Анжелика и Ван Мазманян чтут традиции и обычаи своих предков и в то же время, с детства проживая в наших краях, вместе с нами с радостью отмечают праздники, в том числе русскую Масленицу.

Армянская Масленица — праздник, в котором, как и у нас, сплетены воедино и древние обычаи, и христианские смыслы, и необыкновенная атмосфера гостеприимства. Экскурсоводами в это национальное торжество стали жители Петровского Ваан и Анжелика МАЗМАНЯН, содержащие один из известных фруктовых магазинов Добринки.

ВЕСЕЛЬЕМ ПРОВОЖАЛИ ХОЛОДА

Интересно было узнать у нынешнего поколения, насколько они помнят традиции своих предков, хотя и проживают в доме с мамой и папой мужа. Глава молодого семейства с родителями в 2007-м переехал в Россию из одного армянского посёлка Грузии под названием Нардеван. Был тогда 13-летним подростком. Потом парень женился на своей землячке Анжелике. Они и рассказали, как отмечает Масленицу их народ.

Если русская Масленица длится целую неделю, в нынешнем году была с 16 по 22 февраля, то у армян, древнейшей христианской цивилизации, она состоялась 15 числа. Лишь один день армяне её отмечают и тоже в последнее воскресенье перед Великим постом. Этим меня молодые люди, конечно, удивили. Всегда думалось: у нас семь дней, стало быть, и везде так…

— В переводе наш праздник — «Бун Барекендан»: «бун» — истинный, «барекендан» — радость жизни, то есть — истинная радость жизни, — поясняют они, — момент, когда природа пробуждается, а люди ощущают обновление и надежду. Отмечаем его один день, правда, подготовка длительной бывает, поэтому праздник оставляет послевкусие надолго.

В это время улицы наполняются веселящимися людьми, наряженными и в традиционные костюмы, и в маски мифических существ. Это якобы делается для того, чтобы зима не запомнила лица празднующих и не вернулась обратно с холодами.

Так ведь и у нас ряженые на Масленицу приходят. Одним словом, все мы весельем провожаем морозы да метели.

ЧТО ИЗ ВКУСНЕНЬКОГО БЫЛО?

Наша русская Масленица с недельным размахом всегда считается праздником живота. Сыропустная неделя. Мясо постящиеся уже не едят, зато всё остальное — сколько угодно. Ну и главное блюдо — блины. Они же у нас — символ солнца. Эти круглые, вкусные и толстенькие лепёшки воплощают в себе тепло, изобилие и надежду на лучшее.

— А что вкусненького подают у вас? — задаю вопрос собеседникам.

— Обязателен плов с изюмом, рисом и маслом. Это, думается, главное праздничное блюдо у нас, символизирующее богатство и щедрость. Подаётся сладкая выпечка с мёдом и фруктовым соком, воплощающая сладость жизни. В ночь накануне поста едят мацун (подобие нашей ряженки или топлёного кислого молока) и катнов (молочная рисовая каша). У нас традиционными бывают и мясные блюда, к примеру, запросто можно запечь барашка.

Из перечислений Ваана и Анжелики стало понятно, что столы армян на Масленицу, как и у нас, просто изобилуют угощениями максимально сытными и разнообразными. Взрослые и дети тоже собираются за большими столами, ломящимися от яств, и ходят друг к другу в гости. Общие застолья, как известно, объединяют людей.

И ещё один момент меня удивил: вечером прямо перед постом строго соблюдающие пост армяне съедают одно яйцо в знак того, что рот теперь закрывается на замок и открыть его теперь можно будет только в Светлое Христово Воскресение.

ТОЖЕ ЛЮБЯТ БЛИНЫ

Живя в нашей местности, конечно, Ваан и Анжелика не раз видели, как у нас сжигают в последний день Масленицы Чучело, символизирующее зиму. Всем нравится, как оно полыхает в огненном танце, а люди, глядя на пламя, начинают ждать тепло от солнышка. Этот древний обряд — не просто зрелище: в нём живёт вера в обновление природы и в то, что вслед за холодами обязательно придёт тёплая пора.

— У армян тоже есть свои удивительные традиции, связанные с переходом от зимы к весне: мастерицы плетут небольших кукол, держащих в руках сушёный острый перец — оберег от сглаза. С ноги куклы свисают семь перьев — по количеству недель Великого поста. Приносят в дом игрушку и подвешивают. Прошла неделя поста — перо сняли. Так ощущается течение времени, наполненное молитвой и внутренним трудом. Правда, мы уже так здесь не делаем. Это наши бабушки-прабабушки таких плели: и забава, и рукоделие одновременно.

Молодые люди также признались, что за столько лет они давно отмечают праздник и по-русски. Хозяюшка умеет и любит печь русские блины и блинчики, а ещё больше — собирать всю семью за столом, чтобы вместе насладиться их вкусом. За чашкой чая и стопкой блинов рождаются тёплые разговоры и смешиваются ароматы двух культур. Поскольку Анжелика — мама двух дочек-помощниц (7 и 8 лет), то по их просьбе и вместе с ними печёт и различные сладости: торты, пахлаву и много-много чего ещё…

Такую вкуснотищу мама Анжелика готовит для дочек на праздник (и просто так по желанию). На фото — в чёрной глазури — пирожное «Эскимо», в центре — армянская пахлава, справа – кусочки торта под названием «Медовик».

«ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!»

Праздник проводов зимы и встречи весны отражается и в культуре. Хочу напомнить читателям о советском мультфильме «Ишь ты, Масленица!»(6+). Мультик создан по мотивам сказки армянина Ованнеса Туманяна и удивительно тонко соединяет в себе юмор и мудрость. Эта экранизированная сказка — тоже мост между культурами двух народов. В нём звучат известные в народных произведениях темы: борьба с жадностью, торжество справедливости и вера в добро. Мультфильм говорит о том, что истинные ценности у народов едины: это любовь к ближнему, уважение к традициям и умение радоваться простым вещам.

И смысл Масленицы у наших народов тоже один — это время не только пробуждения природы, но и пробуждения души. У русских на этой неделе начался Великий пост, у армян он продолжается. И в нём главное — не внешние ограничения, а внутреннее преображение: покаяние, духовное очищение, стремление стать лучше. Наши христианские традиции, хоть немного и разные по форме, ведут в конечном итоге к одной цели: сохранить в себе человечность, тепло и веру в то, что после зимы всегда приходит весна.

— Мы уже за такое долгое время настолько привыкли отмечать вместе с вами этот весёлый праздник, — говорят Мазманян, — что обязательно в его последний день тоже просим у всех прощения, а потом отмечаем и свою Пасху, и обязательно ещё раз с вами. Это великий праздник для христиан!