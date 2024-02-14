В минувший понедельник в Добринке побывал почетный гражданин Липецкой области, бывший первый заместитель главы администрации региона (2019-2021 гг.) Н.Ф. Тагинцев.

В большом зале районного Дома культуры он встретился с жителями муниципалитета, руководителями сельхозпредприятий, главами КФХ, индивидуальными предпринимателями, представителями сферы культуры, образования, здравоохранения, трудовых коллективов и ветеранских организаций.

Разговор получился обстоятельным.

Добринский район является одним из флагманов в сельскохозяйственной отрасли. А Николай Федорович, который долгое время курировал эту сферу, как никто другой, знает, что стоит за сегодняшними достижениями добринских аграриев. Ведь именно при нем данную отрасль удалось вывести на новый уровень технического и технологического развития, позволившего добиться рекордных показателей в растениеводстве, животноводстве, ряде других направлений, которые значительно превышают среднероссийские темпы роста.

В ходе общения с присутствующими Н.Ф. Тагинцев напомнил то время, когда урожайность была минимальной, рушились колхозы и совхозы, а поля зарастали бурьяном. В 90-е годы прошлого века такая картина в сельскохозяйственном комплексе страны была повсеместно. Свои слова Николай Федорович наглядно подкреплял слайдами и цифрами.

Благодаря государственной поддержке удалось сохранить и развить все направления сельского хозяйства Добринского района и Липецкой области в целом.

Для сравнения гость привел сегодняшние показатели зерновых, технических культур, сахарной свеклы. Рассказал о селекционной работе, достижениях в животноводстве, производстве овощей.

Отдельно Н.Ф. Тагинцев остановился на работе современных перерабатывающих предприятий, особых экономических зон в Липецке и Ельце, где создаются многочисленные новые рабочие места.

Сравнивая современные показатели с цифрами 90-х годов, Николай Федорович отметил, что во многом благодаря нынешнему руководству России удалось не только сохранить, но и приумножить достижения по всем направлениям сельского хозяйства области.

Теперь липецкие аграрии способны обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.