Наш земляк Михаил был мобилизован в октябре прошлого года. Так что, можно сказать, на фронте он не новичок. Рядом с ним друзья из Добринки, Липецка, Воронежа, с которыми вместе призывался и на кого можно положиться всегда и во всем.

Михаил признался, что самое большое его желание — вернуться, наконец, домой. Но сначала нужно одержать победу.

Поднять боевой дух бойцов помогает постоянная связь с родными, а еще гуманитарная помощь, которую им регулярно привозят добринские казаки (среди них и родной брат Михаила).

— Спасибо за поддержку всем землякам, — сказал Михаил во время очередной связи. — Особая благодарность детям за их письма, такие теплые и искренние. Мы их читаем и бережно храним, а рисунки ребят висят у нас на стенах в блиндаже. Приятно знать, что дети стараются, все это делают для нас, а мы здесь, на передовой, стараемся для них.

Михаил рассказал нам о своем солдатском быте, поделился снимками. Обратили внимание на то, что внутри блиндажа полный порядок и чистота. Как найти на это время мужчинам, которые выполняют трудную военную работу?

В блиндаже Михаила и его сослуживцев есть свой «красный угол» с иконами и российским флагом.

— А как же иначе? — говорит наш земляк. — Утром просыпаемся, порядок наводим, а потом уже приступаем к своим обязанностям.

Есть в фронтовых буднях и свои отдушины. Михаил с друзьями год назад подобрали маленького гусенка, выходили его и постоянно держат при себе.

— Его зовут Дунка. Это наш друг и всеобщий любимец, которого можно кормить с руки. А еще — надежная охрана. К своим привык, а чужаков встречает громким гоготаньем.

А это еще один талисман наших бойцов — гусь по прозвищу Дунка, которого ребята подобрали и выходили.

На прощанье Михаил передал привет всем землякам-добринцам и попросил: «Берегите себя!».