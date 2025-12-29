У наших пловцов – восемнадцать медалей

В бассейне «Жемчужина» прошло открытое первенство Добринского округа по плаванию, посвященное Дню Героев Отечества, а также военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции, и тем, кто отдал свою жизнь для защиты Родины.

Помимо хозяев водных дорожек, в турнире принимали участие спортсмены из соседнего Усманского округа и города Липецка. Общее количество участников составило около 90 человек.

Всех собравшихся поприветствовала заместитель директора бассейна Галина Лихачева, которая также пожелала спортсменам честной борьбы и воли к победе.

Слова благодарности в адрес руководства округа за организацию и проведение подобных мероприятий прозвучали от действующего участника специальной военной операции с позывным «Ахмат», ветерана СВО Евгения Акиньшина, председателя районной общественной организации воинов-афганцев Владимира Машталера, военного волонтера Алексея Атискова. Они отметили, что благодаря подобным мероприятиям у детей формируется чувство патриотизма, любви к своей Родине.

Все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в ходе СВО жителей нашего округа, после чего началась спортивная часть мероприятия.

Всего во время открытого первенства был совершен 31 заплыв на различные дистанции (50 и 100 метров) а также в разных стилях плавания. Юные спортсмены при поддержке своих болельщиков боролись за победу до последних метров дистанции.

Среди победителей и призеров есть и фамилии добринских пловцов.

По две медали высшей пробы в общую командную копилку принесли Алина Щеглеватых и Кирилл Конов. Еще по одной золотой награде у Анастасии Бредихиной и Николая Крохина. Сразу по две серебряные награды завоевали Вероника Бадулина, Юлиана Павленко, Вероника Найденышева и Владимир Грищенко. По одному серебру и бронзе у Елизаветы Рыбиной. Бронзу также получили Данил Изварин и Андрей Комаров.