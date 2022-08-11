5 августа в ОМВД России по Добринскому району обратился 69-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 1 по 5 августа в с. Пушкино неизвестными путем взлома навесного замка из дома по ул. Мира совершена кража водяного насоса «Ручеек».

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативными сотрудникам установлена причастность к совершению преступления неработающего 31-летнего местного жителя. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.