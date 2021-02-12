Тарифы на социальное обслуживание в Липецкой области вырастут с 1 апреля. При этом, 30% пенсионеров по-прежнему будут пользоваться услугами соцработников бесплатно. Это все самые незащищенные категории пожилых людей: ветераны войны, одинокие малоимущие граждане, пенсия у которых ниже 14 917,5 рублей и дети-инвалиды.

Стоимость минимального набора социальных услуг вырастет с 360 до 1200 рублей. Даже после увеличения стоимости, тарифы в регионе будут ниже, чем в других регионах ЦФО. Те же самые услуги обойдутся жителям Тамбовской области в 1500 рублей, Курской – в 1841,8 рубля, Белгородской – в 2200 рублей. В среднем по ЦФО – 1563,98 рубля.

Вместе с увеличением тарифов, вырастет и качество предоставляемых услуг. Соцработники будут приходить к своим подопечным в вечернее время и в выходные. У одиноких пенсионеров появится возможность быть на связи со своим соцработником по телефону круглосуточно. Если раньше особо нуждающиеся в уходе пожилые люди подобные услуги могли получить только в интернате, то теперь это станет возможным и на дому.