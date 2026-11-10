У профосмотров тыл надёжен

Более 48 лет посвятила работе в Добринском здравоохранении ветеран труда Любовь Жигулина, мудрая, душевная и увлеченная своим делом медсестра кабинета профилактики ГУЗ «Добринская ЦРБ». Она отзывчивая, добросердечная, заботливая, всегда готовая прийти на помощь и поддержать в трудную минуту.

Невозможно подсчитать, скольким людям за эти годы она помогла своими заботливыми руками, теплой улыбкой и добрыми словами. Медицинская сестра, прежде всего, — человек, обладающий глубоким состраданием к ближнему, и Любовь Владимировна является настоящим профессионалом своего дела. Через ее руки ежегодно проходит не менее 4000 учетных карточек для медосмотра. Посещение целой группы врачей предписывают людям при поступлении на работу либо перед началом сельхозработ или очередного сезона переработки сахарной свеклы. Также ежегодный медосмотр проходят те, кто связан с управлением транспортом, трудится в сфере производства и торговли продуктами питания, сотрудники медицинских, детских и образовательных учреждений, чья профессиональная деятельность связана с коммуникационными сооружениями (водопроводами).

Многие из тех, кто приходит на плановый профосмотр, имеют при себе личную медицинскую книжку.

Цель данного осмотра — определить, соответствует ли состояние здоровья работника поручаемой ему работе, то есть может ли он работать в условиях данного производства или профессии. Основные «пиковые» месяцы для медосмотра — март и июль. Первый весенний месяц связан с массовым началом полевых работ, в июле же здоровье своих работников накануне очередного сезона переработки сахарной свеклы тестирует местный сахарный завод. За четыре года работы в кабинете профилактики многих уже знает в лицо, например учителей, работников культуры и сахзавода, нас, газетчиков.

Л. Жигулина во время работы старшей медсестрой поликлиники на улице Воронского.

Любовь Владимировна родилась и выросла в скромной семье рабочих в селе Лебедянка. С малых лет она помогала родителям, выполняя посильную работу по дому и в хозяйстве, что привило ей чувство ответственности и трудолюбия. После успешного окончания восьмилетней школы она с большим желанием поступила в Липецкое медицинское училище. Профессию выбрала, чтобы осуществить свою детскую мечту о белом халате и помогать людям. В процессе обучения приобрела необходимые знания и навыки, что позволило ей стать дипломированным специалистом. После окончания медицинского училища она получила направление на работу в Задонский район. Совсем молоденькой восемнадцатилетней девушке не хотелось отрываться от родителей и своей малой родины, поэтому ее приняли в Добринскую ЦРБ фельдшером оргметодкабинета. В 1991 Жигулину перевели медсестрой в кабинет невролога, а в 2003 году назначили старшей медсестрой в поликлинике по улице Воронского. Там она проработала без малого два десятка лет. Вместо выхода на пенсию руководство районной больницы предложило ей должность медсестры профкабинета, где она и работает до сих пор.

— Я не представляю свою жизнь вне медицины, — говорит Л. Жигулина, посвятившая свою судьбу этой благородной профессии, — здесь я нашла свое призвание. Каждый день я делаю добро людям, и это приносит мне огромное удовлетворение. Мы информируем население о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, проводим инструктаж, разъясняя людям порядок и последовательность процедур. По результатам осмотра мы проводим краткое профилактическое консультирование и направляем пациента к терапевту с готовыми результатами исследований. Все исследования проводятся с учетом возраста и года рождения, и плановые профосмотры предусмотрены для граждан от 18 до 100 лет.

Работа в кабинете профилактики требует не только медицинских знаний, но и коммуникативных навыков. Важно уметь расположить к себе человека, объяснить ему необходимость обследований и мотивировать на здоровый образ жизни. Она старается найти индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая его возраст, образование и жизненный опыт. Круг должностных обязанностей медсестры Жигулиной довольно обширен. В нем и вызов рабочих и служащих, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, и контроль за их явкой, помощь в организации осмотров, централизованный учет и обработка соответствующей документации, и многое другое. Ведь профилактической медицине на уровне Добринского округа уделяется большое внимание. На территории муниципалитета проводятся диспансеризации и профилактические медицинские осмотры взрослых и детей, а также различные профилактические акции.

Надо отметить, что Любовь Владимировна, имеющая немало поощрений от руководства районной больницы, не только профессионал своего дела.

В свободное от работы время она с удовольствием занимается огородничеством, готовит вкусные блюда, радуя своих близких домашней едой, и создает атмосферу уюта и тепла в собственной квартире.

Также в сферу ее интересов входит чтение, кроссворды, езда на велосипеде и фотографирование живой природы. Когда-то совсем юной девушкой Любовь Жигулина сделала правильный выбор в пользу медицины и ни разу об этом не пожалела.

— Благодаря профессии в каждом дне для меня есть смысл — здоровые и счастливые добринцы, — говорит она.