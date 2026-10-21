У ребят — пять наград

Липецкая область стала центром детского творчества. Здесь прошёл VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детских народных певческих и фольклорных коллективов «Ты взойди, солнце красное!», посвящённый Году единства народов России. Конкурс проводится раз в два года и чтобы попасть на главную сцену Липецка, надо было пройти два отборочных этапа.

Добринскую школу искусств представили два состава образцового ансамбля народной песни «Денница» и его солисты. Руководит коллективом Заслуженный работник культуры Липецкой области Татьяна Морозова. Второй тур конкурсных испытаний проходил в санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей». Здесь встретились 250 юных талантов из семи регионов страны. Конкурсанты в возрасте от 7 до 16 лет из Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Саратовской и Тульской областей демонстрировали своё мастерство и искреннюю любовь к традиционной народной культуре. Участники соревновались в четырёх номинациях: «Народные певческие коллективы», «Фольклорные коллективы», «Сольное пение» и «Фольклорный танец народов России».

Торжественная церемония открытия прошла ярко и красочно. Конкурсантов и зрителей приветствовали директор ОЦКНТ, заслуженный работник культуры РФ Ольга Колыбельская и куратор грантовой поддержки программы «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» Александр Чеботарёв.

Юные добринские таланты покорили своим мастерством и зрителей, и членов жюри. В номинация «Народные певческие коллективы» ансамбль «Денница» стал лауреатом II степени (возрастная категория от 7 до 11 лет). Их успех повторила более старшая группа, от 12 до 16 лет. В номинации «Сольное пение» и Татьяна Кахиани (возрастная категория от 7 до 11 лет), и Людмила Ларина (возрастная категория от 12 до 16 лет) стали лауреатами второй степени. За качество и мастерство аккомпанемента специальным дипломом фестиваля отметили Станислава Сачкова, концертмейстера образцового ансамбля народной песни «Денница».

Заключительным аккордом фестиваля стали торжественная церемония его закрытия, награждение победителей и призеров и яркий гала-концерт, который состоялся на главной сцене Липецка, в областном Центре культуры и народного творчества. Для участия в гала— концерте были приглашены два состава «Денницы» и его солистка Татьяна Кахиани.

За время конкурса его участники из семи регионов России стали одной большой творческой семьёй. Там, где поют дети, народная культура обретает будущее. А значит, она будет жить, в новых голосах, новых песнях и новых фестивалях.