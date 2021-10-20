Отделение ПФР по Липецкой области информирует, что завершается период выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 17 лет включительно. До конца приема заявлений от родителей и опекунов, которые ещё не воспользовались своим правом на получение «школьных» выплат, осталось менее двух недель. Заявление можно подать до 31 октября включительно. Обратиться с заявлением можно на портале госуслуг и в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

Единовременную выплату к новому учебному году в размере 10 тысяч рублей в Липецкой области получили более 116 тысяч семей на 154 996 детей школьного возраста. Общая сумма выплаты составила свыше 1,5 млрд рублей.

Напомним, единовременная выплата на школьников в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 2 июля 2021 года (дата подписания указа о единовременной выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида могут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.