В ОМВД России по Добринскому району 23 мая обратился 62-летний гражданин с сообщением о том, что 21 мая в девять утра в п. Добринка неизвестная в его автомобиле «Лада-212140» из его барсетки совершила кражу банковской карты, с которой впоследствии похитили деньги в сумме 6852 рубля, расплатившись за товар в магазинах п.Добринка.

Полицейские выяснили, что мужчина подрабатывает таксистом. В тот день подвозил клиента, молодую девушку, остановившись и выйдя ненадолго из машины у автосервиса, вернулся в машину и продолжил путь. Высадив девушку, обнаружил, что из барсетки пропала его банковская карта.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления неработающей ранее судимой за кражу 25-летней жительницы Добринского района.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.