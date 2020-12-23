Грунтовые работы по обустройству основания тюбинговой трассы завершены. Сегодня рабочие приступили к монтажу опор освещения и траволатора (движущаяся бесступенчатая дорожка, позволяющая ускорить или облегчить передвижение пешеходов).

После того, как подъемник соберут, его подключат к питанию и протестируют. Все необходимые коммуникации уже подведены, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Одновременно продолжается и установка ограждения по периметру трассы. Как сообщил представитель компании-подрядчика, к концу недели на объект завезут кассовый павильон и турникеты.

Стоит отметить, что оборудование для изготовления деталей тюбинговой трассы уже пришло, сам пластик доставят в новом году. По словам инвестора, сборка дорожек достаточно быстрый процесс, поэтому уже на новогодних праздниках она будет готова принимать гостей.

Дополнительно рядом с тюбинговой зоной будет обустроена бесплатная детская горка, высота которой составит шесть метров. Рабочие уже начали формировать ее основание. В настоящее время решается вопрос, из каких материалов будет выполнена горка – пластика или из снега. Пока аргументов больше в пользу снега, поскольку такое покрытие позволит прокатиться не только на тюбинге, но и на санках или ледянках.

Как известно, все работы по обустройству трассы инвестор проводит за свой счёт. Кроме того, весной 2021 года, по договорённости с властями, он оборудует в парке зону барбекю, а также установит детскую площадку и площадку для воркаута. Участки под эти цели определены – рабочие уже выровняли их основание и подсыпали грунт.