У волонтеров каникул не бывает

Несмотря на то, что лето для селянина – самая горячая пора, которая, как известно, год кормит, работа волонтерских групп хотя и становится менее активной, но совсем не прекращается.

В этой подборке – свежие новости о работе добровольных помощников нашей армии и бойцам.

В РАЗРАБОТКЕ – КОСТЮМ «ЛЕШЕГО»

Вообще-то, волонтерская группа «Верхняя Матренка – в помощь СВО» обычно занимается изготовлением маскировочных сетей и блиндажных свечей. В этом процессе на постоянной основе задействовано около десяти человек.

— С наступлением сезона огородных работ, очень важных для сельского жителя, наша деятельность временно снизила свои темпы, — рассказывает организатор верхнематренских волонтеров Зинаида Крутских. – Я использовала это время для освоения нового для нас изделия – маскировочного костюма «Леший», который помогает бойцам на передовой стать незаметными. Делаю его по заявке добринского парня – участника СВО. Это пробный вариант, но, если все получится, думаю, не последний.

ВИТАМИНЫ ДЛЯ ФРОНТА

В разгаре лето, а значит, пришло время заготавливать витаминные добавки для блюд участников СВО.

Ольга Лесных, активистка волонтерской группы «Демшинский сельсовет» рассказала, что вместе с сестрами Галиной Долговой и Надеждой Кабушевой при поддержке других односельчанок нынешним летом они вырастили, срезали и высушили большое количество зелени: лука, укропа, петрушки. Все это уже отправлено «за ленточку» для того, чтобы обогатить рацион наших защитников витаминами с грядки.

— Хочется отметить, что жители нашего территориального отдела с пониманием относятся к важности этого вопроса, — говорит Ольга Лесных, — и всегда делятся излишками выращенных на своих приусадебных участках овощей, которые мы в большом количестве передаем на фронт как в свежем виде, так и в составе сухих супов.

РАЦИЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКА

Волонтерская группа «Твори добро» из Средней Матренки приняла участие в сборе средств на покупку рации для своего земляка – участника специальной военной операции.

— Люди откликнулись, едва мы разместили объявление в соцсетях, — говорит начальник местного теротдела Нина Гущина. – Буквально за два дня нам удалось собрать половину необходимой суммы. Денежные средства, а также бутилированную питьевую воду для бойцов мы уже передали в Добринку для отправки по назначению.