В Липецке проходил открытый турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза С.Г. Литаврина. В нем принимали участие около 100 юных борцов со всей области.

Наш район представляли воспитанники тренера Игоря Дмитренко: Андрей Епихин, Дмитрий Авдеев, Денис Корнеев и Кирилл Тарасов. Наши борцы показали весьма солидные результаты. В весовой категории до 32 кг Кирилл Тарасов взял бронзовую награду. В более тяжелом весе (до 41 кг) Андрей Епихин занял второе место. А в весовой категории 44 кг серебряная награда досталась Денису Корнееву. Ребята были отмечены почетными грамотами и медалями соответствующего достоинства.