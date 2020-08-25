У жителя Чаплыгинского района подожгли 140 тюков сена. Полиция настаивала на версии самовозгорания

По результатам проверки поступившего в МО МВД России “Чаплыгинский” заявления жителя Чаплыгинского района о поджоге принадлежащих ему 140 тюков сена, стоимостью 280 000 руб. следователем СО МО МВД России «Чаплыгинский» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Основанием для принятия такого решения, послужил вывод органа предварительного расследования о том, что произошло самовозгорание сена.

Вместе с тем, в рамках надзора за соблюдением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, прокуратура района изучила материалы доследственной проверки и затребовала необходимую информацию в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Липецкой области. В результате установлено, что имел место поджог, повлекший причинение значительного ущерба.

По результатам проверки прокурор отменил незаконное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ход расследования взят на контроль, сообщили в прокуратуре Чаплыгинского района.