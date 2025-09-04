УАЗ отправился на службу

Еще один автомобиль повышенной проходимости доставили из Добринского района в зону СВО. За несколько дней до этого ключи от УАЗ-452-«буханка», который до этого момента принадлежал ООО «Гелиос», его руководитель Геннадий Крутских и глава Добринского района Александр Пасынков вручили военному волонтеру Алексею Атискову.

Со времени начала специальной военной операции за «ленточку» отправилось немало транспортных средств с добринской «пропиской». Неравнодушные жители хлебного края принимают самое активное участие в сборе и отправке на фронт как гуманитарной помощи, так и техсредств. Главная цель благородного дела — приблизить общую Победу. На истории с «буханкой» мы решили остановиться немного подробнее.

— Все началось с просьбы нашего земляка с позывным «Ерема», — рассказывает А. Атисков. — Осенью 2022-го года он был призван из Добринки на СВО в рамках частичной мобилизации и в настоящее время проходит службу в гаубичном артдивизионе 252-го мотострелкового полка на Краснолиманском направлении. Ранее в их подразделение из Добринского района уже был передан уазик. Автомобиль все время верой и правдой служил бойцам, вместе с ними выполняя боевые задачи. Позже машину в ходе планового ремонта оборудовали антидроновой защитой. Однако в июле этого года в одном из боев мини-вездеход получил очень серьезные повреждения и уже не подлежал восстановлению. А без такого транспорта на «передке» никак, он и боекомплект доставит к месту базирования гаубичного дивизиона, и привезет пищу бойцам, почту, выполнит немало других важных поручений.

На обращение земляка моментально откликнулся депутат облсовета от партии «Единая Россия», руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Крутских. Он известен в Добринском районе и как меценат, и как один из основных инициаторов помощи для СВО. Вернее сказать, основного. Если составить список добрых дел, за которыми стоит Г. Крутских, он будет выглядеть весьма внушительно. А с началом спецоперации предприниматель взвалил на свои плечи еще одну ношу: поддержку бойцов на передовой.

— Ребятам нужен автомобиль? — спросил он, — сделаем.

Несколько дней ушло на подготовку необходимых документов, и вот «буханка» уже стоит во дворе районной администрации.

Передача транспортного средства военным волонтерам прошла буднично, по-деловому. Глава муниципалитета Александр Пасынков отметил, что добринцы всеми силами стараются оказать помощь нашим ребятам.

— Мы передаем им не только автомобили, но и квадрокоптеры, тепловизоры, очки ночного видения, многое другое, — отметил он, — в обязательном порядке отправляем продукты, гуманитарную помощь, ну и, естественно, помогаем семьям участников СВО.

Военные волонтеры Алексей Атисков и Артем Буданцев, меняя друг друга за баранкой УАЗа, перегнали автомобиль «за ленточку». Внутри автоподарка на фронт доехали вода в пластиковых бутылках, маскировочные сети, свежие овощи с добринских огородов, бензин, личные посылки бойцам от родных, а также домашняя еда. За обеспечение земляков ароматными вкусняшками отвечала жительница села Пушкино Светлана Скоробогатова. Гуманитарно-технический конвой также сопровождали водитель Александр Малыхин и глава Нижнематренского сельсовета Сергей Бирюков.

— Всё доставили по назначению, — сказал Алексей Атисков, — «буханка» уже зачислена в дивизион и приступила к выполнению боевых задач. За все остальное бойцы выразили огромную благодарность простым добринцам, отметив при этом, что поддержка от земляков очень помогает им в бою и дает силы, которые приближают победу. Особо отмечу, что гуманитарные грузы и средства на помощь фронту собирают не только неравнодушные жители Добринского района, но и многие предприниматели.

И еще. Перед отправкой на фронт автомобиль освятил настоятель Покровского храма с. Павловка о. Димитрий. Говорят, что на войне нет атеистов. Вот и наш земляк по имени Владимир, который до начала спецоперации вовсе не считал себя верующим человеком, теперь в корне поменял свое мировоззрение. Несколько дней назад на переданном добринцами «уазике» он эвакуировал с поля боя раненого бойца. Несмотря на ураганный огонь противника, и машина, и находившиеся в ней люди остались целыми и невредимыми.

👤📇 Автор: Эдуард ДЕМИХОВ.