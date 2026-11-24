Очередную партию гуманитарного груза и автомобиль высокой проходимости недавно отправили военные волонтёры Добринского округа нашим землякам, воюющим в зоне специальной военной операции.

— В нашу добровольческую группу «ZOV Добринский край», — рассказал координатор пункта сбора гуманитарной помощи и военный волонтёр Алексей Атисков, — обратился наш боец из 299 парашютно-десантного полка 98 дивизии ВДВ с позывным «Добрый». В этом подразделении служат ещё двое наших ребят. «Добрый» попросил помочь приобрести автомобиль высокой проходимости для доставки на передовую боекомплекта, продуктов питания, вывоза раненых. В добровольческой группе мы кинули клич о сборе средств на приобретение внедорожника.

По словам Алексея Атискова, вскоре в Добринке удалось найти такой автомобиль. Благодаря неравнодушным жителям нашего округа удалось собрать необходимую сумму денег. Приятным сюрпризом от продавца стала скидка в 30 тысяч рублей.

После приобретения УАЗа-«Фермера» у волонтёров началась пора подготовки техники. «Уазик» полностью перебрали, поменяли необходимые запчасти, чтобы он не подвёл наших бойцов на передовой. Непосредственно перед отправкой на фронт настоятель Покровского храма с. Павловка, протоиерей Дмитрий Корнеев совершил чин освящения УАЗа. На фронт машина ушла не пустой. Непосредственно перед отправкой волонтёры загрузили 300 литров воды, домашнюю еду от группы «Монолит» села Пушкино, другие продукты питания, средства личной гигиены, медицинские принадлежности.

— Отдельное спасибо, — продолжает военный волонтёр, — хочется сказать группе «Монолит» за невероятно важные, вкусные и душевные домашние обеды. Для ребят вкус домашней еды — это еще и частичка мирной жизни, и огромная моральная поддержка.

После поездки Алексей Атисков поделился подробностями. В её организации помогла администрация Добринского округа, система потребительской кооперации, Евгений Брыкин, Спартак Степанян и другие. Поездка, по словам волонтёра, оказалась насыщенной.

— Путь выдался непростым, — поделился впечатлениями Алексей, — дорога проходила в основном ночью. УАЗик по дороге немного капризничал, дважды ломался, заканчивался бензин. Но благодаря слаженной работе механиков и водителей всё обошлось, в первой половине дня транспорт был успешно передан десантникам и сразу же уехал на свою первую боевую задачу. Большое спасибо всем жителям Добринского округа, тем, кто участвовал в закрытии этой заявки. Наши земляки на фронте очень благодарны тылу и заверили, что обязательно вернутся домой только с Победой.