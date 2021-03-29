Правобережным районным судом г. Липецка вынесен приговор по резонансному уголовному делу.

Согласно предъявленного обвинения в июне прошлого года один из подсудимых в ходе возникшего конфликта со своим зятем нанес ему удар ножом в область груди, ставший для последнего смертельным.

Второй фигурант уголовного дела, являющийся родным братом убитого, с целью сокрытия следов совершенного особо тяжкого преступления, сначала закопал его труп на территории домовладения убийцы, а через пару дней уже непосредственно с ним откопали труп и скинули его в сливную яму, находящуюся в пределах того же земельного участка.

Более месяца о судьбе убитого нечего не было известно, только после заявления матери в полицию о пропаже сына правоохранителям установлены обстоятельства произошедшего.

Обвиняемый в убийстве на следствии и суде выдвигал версию о наличии в его действиях необходимой обороны, приводя многочисленные доводы о длительных противоправных действиях потерпевшего в отношении него и членов его семьи, а также причинении потерпевшим ему в день убийства телесных повреждений.

Вместе с тем, представленные стороной обвинения доказательства позволили суду прийти к выводу о виновности подсудимого именно в умышленном причинении смерти другому человеку.Второй подсудимый изначально полностью признал свою вину и дал признательные показания.

По итогам судебного разбирательства действиям подсудимых сохранены первоначальная квалификация по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 316 УК РФ соответственно.

С учетом позиции гособвинителя судом назначено наказание первому подсудимому в виде 8 лет, второму – 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Липецкой области.