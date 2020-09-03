Уборка и переработка сахарной свеклы начались в Липецкой области

Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области.

«В этом году обеспечен хороший урожай, – отметил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки».

Первой к переработке свеклы приступила компания «Агроснабсахар» в Елецком районе, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. Пуск еще двух сахарных заводов – Боринского и Хмелинецкого – запланирован на 5 сентября. В соответствии с графиком до 15 сентября будут запущены все свеклоперерабатывающие предприятия региона.

Заводы обеспечат переработку 42 тыс. тонн свеклы в сутки. Всего планируется за сезон переработать свыше 4,8 млн тонн сладких корнеплодов.

«По производству сахара липецкие аграрии – одни из лучших в стране, – отметил первый заместитель главы Липецкой области Николай Тагинцев. – По итогам прошлого года по этому показателю регион занял второе место в России, а по производству сахарной свеклы среди всех российских субъектов мы стали третьими».