В Липецкой области полным ходом идёт уборка и переработка сахарной свёклы. Семь районов и округов свёклу копают, шесть сахарных заводов её перерабатывают. Под культуру в этом году отведено 115,7 тыс. гектаров. На 16 сентября с 24,5 тыс. гектаров собрано 875,6 тыс. тонн сладкого корнеплода. Из-за майских заморозков и нехватка влаги летом, урожайность сахарной свёклы отстаёт от прошлогодней и на данный момент составляет в среднем по региону 357,4 ц/га. При этом сахаристость продолжает расти и, по данным Союза сахаропроизводителей России, уже достигла 18,2%. «Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Шесть липецких заводов из свёклы нового урожая выработали 138,3 тыс. тонн сахара. На аналогичную дату прошлого года было получено 98,7 тыс. тонн. Наши заводы перерабатывают свёклу, не только выращенную в регионе, но и привезенную из соседних областей.

«Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по сбору свёклы и по производству сахара. Ежегодно в регионе вырабатывается порядка 800 тысяч тонн сахара, — подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев. – Более низкая урожайность свёклы в этом году компенсируется хорошей сахаристостью. По этому показателю Липецкая область входит в топ-5 регионов страны. А по выходу сахара область входит в топ-3 в России».