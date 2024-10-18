Более 2,7 млн тонн сахарной свеклы уже собрано в Липецкой области. Из 115,7 тысячи гектаров, отведенный в текущем году под эту техническую культуру, убрано 67%. Средняя урожайность составляет 355 центнеров с гектара. На шести заводах региона переработано 2,3 млн тонн свёклы нового урожая. Выработано 350 тысяч тонн сахара.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, по производству сахара Липецкая область продолжает удерживать второе место в стране. По декадным сведениям Союза сахаропроизводителей России, на 11 октября средняя сахаристость в регионе составляет 19,09%, по этому показателю Липецкая область входит в топ-5 регионов страны.

«Урожайность большинства сельхозкультур в Липецкой области превышает среднероссийские показатели. Это достигается благодаря использованию современных технологий и практик растениеводства», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.