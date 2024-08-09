Уборка товарного картофеля стартовала в Липецкой области. Этот овощ копают в Усманском и Хлевенском районах. Собраны первые 600 тонн. С одного гектара можно получить до 60 тонн. Такая урожайность достигается за счёт применения систем орошения, отмечают в областном управлении сельского хозяйства.

Под картофель в этом году отведено около шести тысяч гектаров в организованном секторе. Общая площадь уборки в хозяйствах всех категорий составит более 22 тысяч гектаров. В прошлом году в организованном секторе было накопано 229 тысяч тонн картофеля, в хозяйствах всех категорий — почти 500 тысяч тонн.

Картофель в Липецкой области выращивают около 20 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в Грязинском, Задонском, Долгоруковском, Елецком, Хлевенском, Усманском и Тербунском и других районах. Уборка картофеля в этом году началась на неделю раньше, чем в прошлом.

«С прошлого года в регионе реализуется федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Мы надеемся, что выделенные государством средства стали надёжным подспорьем для наших аграриев. Рассчитываем на хороший урожай в этом году», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.