Темпы уборочной кампании в Долгоруковском и Елецком районах оценил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Картофель в организованном секторе заготавливают сейчас в семи районах, в том числе в Долгоруковском. Здесь под него отведено более 1000 гектаров. Только в этом районе собрано уже более 10 тысяч тонн. Всего вторым хлебом в регионе занято 5,5 тысячи гектаров, на сегодня получено более 26 тысяч тонн. Игорь Кремнёв осмотрел картофелехранилища, расположенные в селе Дубовец. Там единовременно может храниться 35 тысяч тонн картофеля. Хозяйство, которое посетил заместитель губернатора, выращивает сорта картофеля, которые используются для приготовления как фри, так и чипсов. Часть картофеля идет на семена. Весь картофель находится на орошении. Общие мощности для хранения картофеля у этого предприятия, которые также расположены в Елецком районе, составляют 67 тысяч тонн. Хранилища оборудованы системами увлажнения и поддержания температур, чтобы продукция могла долго оставаться качественной.

Наряду с картофелем на полях региона собирают и сахарную свеклу. По оперативным данным, на 7 сентября в девяти районах, ведущих уборку, уже накопано более 250 тысяч тонн. Свеклу с полей отправляют на сахарные заводы и на площадки хранения. В Добровском районе на временном свеклопункте может храниться до 180 тысяч тонн свеклы. Сладкие корнеплоды вентилируются, охлаждаются и могут оставаться на площадке несколько месяцев без потерь качества, пока их не отправят на сахарный завод. Многие хозяйства, где имеется крупный рогатый скот, приступили к уборке кукурузы на силос. Игорь Кремнёв побывал на одном из таких полей, а также посетил животноводческий комплекс, где ему показали процесс закладки силоса на хранение. Всего в регионе сейчас запасено более 130 тысяч тонн силоса.

Также в Долгоруковском районе Игорь Кремнёв осмотрел семенной завод мощностью 20 тонн семян в час, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Реализация проекта позволила не только обеспечить предприятие собственными семенами зерновых культур, но и оказывать услуги по хранению, сушке, очистке и обработке зерна другим компаниям. «Очень конструктивно пообщался с руководством и специалистами предприятий, — отметил заместитель губернатора. — Обсудили новые подходы, которые используются в производстве, планируемые инвестиционные проекты. Конечно, затронули тему возможных форм господдержки как со стороны области, так и федерального центра».