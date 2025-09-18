Уборка кукурузы на зерно стартовала в Липецкой области

Два района Липецкой области уже вышли на уборку кукурузы. Площади под ней в этом году увеличены до 74 тысяч гектаров.

Уборка зерновых и зернобобовых в Липецкой области практически завершена, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Собрано 3,5 млн тонн зерна, из которых 2,7 млн тонн – пшеница. Качество зерна в этом году лучше, чем в прошлом. Урожайность зерновых тоже порадовала. В среднем молотили по 50 центнеров с гектара.

«Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Успехи наших аграриев – это повод для радости для всех россиян», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.