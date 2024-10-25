Менее десяти тысяч гектаров кукурузы на зерно осталось обмолотить липецким аграриям.

В Липецкой области завершается уборка последней из зерновых и зернобобовых культур. Как сообщает управление сельского хозяйства региона, с 55,7 тыс. гектаров собрано 365,6 тыс. тонн кукурузы. На аналогичную дату 2023 года обмолот кукурузы на зерно только начался. Всего в прошлом году валовой сбор этой культуры в весе после доработки составил 366,5 тысячи тонн.

Средняя урожайность кукурузы на зерно по области – 65,6 центнера с гектара. При этом аграрии Тербунского района собирают с одного гектара по 92,2 центнера. Общий сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 3 миллиона тонн. «Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют высокие результаты, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики».

В этом году к обмолоту кукурузы приступили на месяц раньше. Как отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев, сейчас уборка приближается к концу, осталось обмолотить чуть более 10 % площадей, занятых кукурузой на зерно. Аграрии прилагают максимум усилий, чтобы собрать урожай в полном объеме с минимальными потерями.