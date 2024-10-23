Уборка масличных культур завершается в Липецкой области. Под масличные культуры в этом году было отведено 415,7 тыс. гектаров. Соя была посеяна на 192,8 тыс. гектаров, подсолнечник – на 164,5 тыс. гектаров, рапс – на 58,4 тыс. гектаров. Уборка рапса и сои уже завершена. Их намолочено 111 тысяч тонн и 364 тыс.тонн соответственно. Уборка подсолнечника подходит к завершению. Осталось обмолотить 5% площадей. На данный момент получено 383 тыс. тонн подсолнечника.

«Агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. Наши аграрии успешно выращивают зерновые и масличные культуры, сахарную свеклу, картофель, плоды, овощи открытого и защищенного грунта, специализируются на производстве мяса, молока, яиц», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.