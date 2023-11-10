Как сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области, в регионе завершается уборка масличных. Всего этими культурами в этом году было засеяно 415 тысяч гектаров. Это рекордные для региона площади.

«Мы сейчас находимся в завершающей стадии уборки масличных, –прокомментировал заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Об итогах говорить ещё рано, но предварительные результаты можно подвести уже сейчас. У нас рекордная урожайность по большинству масличных культур. Благодаря этому на сегодня собрано более 840 тыс. тонн масличных культур. В 2022 году липецкие аграрии получили 815 тыс. тонн подсолнечника, рапса, сои и других масличных. Тогда это был рекорд. На данный момент уборка подсолнечника и сои продолжается».

В регионе собран рекордный урожай рапса – 133,2 тыс. тонн в бункерном весе. Площади под ним в этом году были не самые большие, но рекордная для области урожайность, 23,7 ц/га, позволила получить рапса больше, чем в предыдущие годы. Под соей ещё предстоит обмолотить около 10 % площадей. В текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тыс. гектаров. На данный момент собрано 330 тыс. тонн бобов сои в бункерном весе. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тыс. тонн. Такой высокий результат в Липецкой области был достигнут впервые. Урожайность сои на 9 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5 % выше, чем на эту же дату в 2022 году.

Подсолнечник убран с 75 % площадей. В этом году под него отведено 202 тыс. гектаров. Получено 384 тыс. тонн при средней урожайности 25,1 ц/га, а в Измалковском и Становлянском районах получают с одного гектара более 30 центнеров подсолнечника. «Агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. Наши аграрии успешно выращивают зерновые и масличные культуры, сахарную свеклу, картофель, плоды, овощи открытого и защищенного грунта, специализируются на производстве мяса, молока, яиц. Липецкая сельхозпродукция экспортируется в 81 страну мира», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.