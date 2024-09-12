Сентябрьская жара не остановила ход осенне-полевых работ.

Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, на 12-е сентября сладкие корнеплоды выкопаны на площади 3400 гектаров из запланированных 24250. Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 360 центнеров с гектара. По сравнению с цифрами десятидневной давности каждый гектар в среднем «потяжелел» на 30 центнеров. На сегодня добринские селяне накопали 122,5 тысячи тонн корней.

Соя обмолочена на 14000 га из 18400. Средняя урожайность этой культуры — 16,5 центнера на круг. Общий намолот бобов достиг отметки в 23400 тонн.

Подсолнечник убран на 1000 га из запланированных 14140. По району средняя отдача одного гектара составляет 21 центнер маслосемян.

К уборке кукурузы на зерно приступили в хозяйствах Александра Жданова и Ольги Овчаровой.

Активно ведется сев озимых культур. Семена пшеницы уложены в почву на 15000 гектарах из запланированных 24500. Озимый рапс посеян на 150 гектарах.