Уборка рапса идет в восьми округах Липецкой области. Озимый рапс практически уже весь обмолочен. Осенью прошлого года им было засеяно порядка 7 тысяч гектаров. Сейчас началась уборка ярового рапса. Общая площадь озимого и ярового рапса в регионе в этом году составляет 65 тысяч гектаров. Уборка этой масличной культуры идет в восьми округах. Обмолочено 5 тысяч гектаров, с которых получено 14,8 тыс. тонн рапса при средней урожайности – 29,6 ц/га.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области, в регионе очень активно развивается производство растительных масел. Строятся новые заводы по переработке масличных культур. Растут площади под ними. Рапс и соя, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области. Например, площади под рапсом в регионе в 2026 году увеличились на 10%. Это обусловлено высоким экспортным потенциалом этой сельхозкультуры.

«Интерес к рапсу растёт — и в России, и в мире. При этом в Липецкой области акцент делается не только на выращивание этой культуры, но и на ее переработку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.