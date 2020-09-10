Уборка сахарной свеклы продолжается в Липецкой области

В Липецкой области продолжается уборка сахарной свеклы. Всего аграриям предстоит убрать около 100 тысяч гектаров. В этом году из-за сложных погодных условий липецкие аграрии начали копать свеклу на 2 недели позже. Валовой сбор сладких корней составляет 89 тысяч тонн.

4 сахарных завода приступили к работе. На 9 сентября ими переработано 55,5 тысяч тонн сахарной свеклы, выработано 5,7 тысяч тонн сахара. Сахаристость очень хорошая – 20,01 %.

«По производству сахара липецкие аграрии – одни из лучших в стране, – отметил первый заместитель главы Липецкой области Николай Тагинцев. – По итогам прошлого года по этому показателю регион занял 2 место в России, по производству сахарной свеклы среди всех российских субъектов мы третьи».