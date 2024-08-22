Уборка сои началась в Липецкой области. Первыми к ее обмолоту приступили аграрии Грязинского, Добринского и Тербунского районов. С 4,5 тыс. гектаров собрано 7,5 тыс. тонн при средней урожайности 16,7 центнера с гектара.

Каждый год площади под этой перспективной масличной культурой в регионе увеличиваются. В этом году под сою отведено 193 тыс. гектаров. Это на треть больше, чем в 2023 году, и это рекордные показатели для нашего региона. Еще 20 лет назад этой культуры вообще не было в структуре посевных площадей области. 10 лет назад соя занимала менее 50 тыс. гектаров, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Наращивание посевных площадей связано, в том числе, с активным строительством в регионе мощностей по переработке сои. В 2022 году на территории особой экономической зоны «Елецпром» заработал один из крупнейших в России маслоэкстракционных заводов по переработке высокопротеиновых масличных культур «Черкизово-Масла». Завод способен перерабатывать около 1 млн тонн соевых бобов в год. В Тербунском районе ООО «Черноземье», входящее в холдинг «ЭксОйл групп», ведет строительство второй очереди завода по переработке сои и рапса. Проектные мощности нового завода по завершении строительства составят 2,7 тыс. тонн переработки сои или 2 тыс. тонн рапса в сутки. Выйти на них компания планирует в 2026 году.

«В ближайшие пять лет в планах у региона реализация уникальных проектов в АПК с объемом инвестиций в 100 с лишним миллиардов рублей. Работу на современных предприятиях получат до 2500 человек», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в регионе продолжается уборка рапса. Обмолочено 50% площадей, отведённых под эту масличную культуру. С 29,8 тыс. гектаров собрано 62,6 тыс. тонн семян рапса. С одного гектара в среднем липецкие аграрии получают 21 центнер. Всего масличными культурами в этом году засеяно 418 тыс. гектаров. Это рекордные площади для региона. Основными масличными культурами являются соя, подсолнечник и рапс.