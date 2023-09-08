Аграрии пяти районов вышли на уборку сои. Первыми к уборке сои приступили в Грязинском, Данковском, Добринском, Измалковском и Краснинском районах. На данный момент с 1,1 тыс. гектаров намолочено 2,8 тыс. тонн сои. Урожайность на первых гектарах хорошая и в среднем составляет 25 центнеров с гектара. Площади под этой масличной культурой в этом году увеличены до рекордных.

«Под сою в этом году у нас отведено более 150 тысяч гектаров, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Это рекордные показатели для нашего региона. Еще 20 лет назад этой культуры не было в структуре посевных площадей области. 10 лет назад соя занимала менее 50 тысяч гектаров. Такой скачок связан, в том числе, с активным строительством в регионе мощностей по переработке этой культуры».

В прошлом году на территории особой экономической зоны «Елецпром» заработал один из крупнейших в России маслоэкстракционных заводов по переработке высокопротеиновых масличных культур. Завод способен перерабатывать около 1 млн тонн соевых бобов в год.

Активными темпами идёт уборка рапса. К ней приступили аграрии всех районов, где была посеяна эта культура. На данный момент с 30 тыс. гектаров собрано 73 тысячи тонн. Урожайность рапса значительно превышает прошлогоднюю и составляет 24 центнера с гектара. В 2022 году в это время аграрии собирали по 19 центнеров с одного гектара. К уборке подсолнечника липецкие аграрии планируют приступить в ближайшие дни.

Всего масличными культурами в этом году было засеяно 415 тысяч гектаров. Это также рекордные площади для региона. Основной масличной культурой является подсолнечник. С каждым годом растут площади под соей. На третьем месте по площадям среди масличных – рапс. Также в области сеют масличный лён и горчицу.

«Успехи липецкого агропромышленного комплекса во многом связаны со стремлением аграриев осваивать и внедрять инновационные технологии, а также с грамотным подходом к распределению посевных площадей. Липецкий край всегда славился сельским хозяйством. Уверен, так будет и дальше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.