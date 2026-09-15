Уборка сои в Липецкой области набирает обороты

Обмолот сои в Липецкой области идет опережающими темпами, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. По оперативным данным на 14 сентября, уборка сои идет в 13 муниципальных образованиях. Обмолочено 14 тыс. гектаров. Собрано 39 тыс. тонн. На аналогичную дату прошлого года было получено около 23 тыс. тонн сои. Средняя урожайность с гектара составляет 28 центнеров. Это на 1,3 центнера больше, чем собирали с гектара в это время в прошлом году. Напомним, в 2025 году наши аграрии, несмотря на дождливую осень, получили рекордный урожай сои – 426,5 тыс. тонн, в том числе благодаря рекордной урожайности — 25,1 ц/га.

Масличные культуры в регионе в 2026 году были посеяны на 427,5 тыс. гектаров. Самая большая площадь традиционно отведена под подсолнечник – 208,4 тыс. гектаров. Его уборка стартует чуть позже. Рапс убран с 46% площадей, отведенных под эту культуру. Намолочено 84 тыс. тонн. Урожайность рапса на данный момент тоже выше прошлогодней.

«Осеняя страда – это итог полевой кампании за год: как прошла подготовка техники, семян, удобрений, ГСМ, набор кадров, своевременно и качественно были проведены все этапы. Надеемся, что погода позволит аграриям успешно завершить уборку в сжатые сроки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.