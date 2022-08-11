Более 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых собрано в Липецкой области с 349 тысяч гектаров. Всего в этом году предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров этих культур. Аграрии региона обмолачивают поля озимой и яровой пшеницы, гороха и ячменя. Урожайность значительно превышает прошлогодние показатели, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

«Липецкие аграрии всегда проводят уборочную кампанию на высшем уровне. В этом году из-за капризов природы, конечно, не все идет по привычной схеме. Но в отрасли работают высококлассные специалисты, которые готовы к любым сценариям, и, уверен, они успешно справятся со своей задачей», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Под озимой пшеницей уже обмолочено 67% площадей, получено свыше 1,3 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю почти на 43% и составляет 55,5 ц/га. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 62,6 центнера.

Убрано свыше 80 тысяч гектаров ячменя. Получено более 371 тыс. тонн. Урожайность ячменя выше прошлогодней на 25%. В тройку лидеров по урожайности входят Становлянский (54,4 ц/га), Чаплыгинский (54 ц/га) и Елецкий (50,2 ц/га) районы.

Подходит к концу уборка гороха. Осталось обмолотить менее 20% площадей, отведенных под эту культуру. Собрано более 46 тыс. тонн при урожайности 32,8 ц/га. И по этой культуре урожайность выше показателя прошлого года почти на %. Самую высокую урожайность демонстрируют аграрии Чаплыгинского района – 44,8 ц/га.

К обмолоту рапса приступили в восьми районах. На сегодняшний день с 1,3 тысячи гектаров собрано 4,2 тысячи тонн. В основном, это озимый рапс. Урожайность составляет 31,4 центнера с гектара. Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров.

«Поскольку затяжные дожди долго не давали нашим аграриям выйти в поле, теперь перед ними стоит задача максимально быстро завершить уборочные работы», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. Общая посевная площадь в текущем году в Липецкой области составила 1,4 млн гектаров.