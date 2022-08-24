Уборку картофеля начали в Грязинском, Долгоруковском, Усманском и Хлевенском районах. Получены первые 4,4 тысячи тонн. Всего аграриям предстоит убрать второй хлеб с 5,5 тысячи гектаров. Картофель в организованном секторе, а это крупные сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, выращивают в 16 районах Липецкой области.

В Липецкой области культивируют более 20 сортов картофеля. Это как столовый картофель, так и тот, который используется для приготовления фри и чипсов. Самыми популярными сортами столового картофеля, которые отличаются очень хорошими вкусовыми характеристиками и подходят для приготовления разных блюд, являются Королева Анна, Гала, Мемфис, Ред Скарлет, Ред Соня, Коломбо и Лилли. Два последних сорта – особенно вкусные. Для переработки на чипсы выращивают сорт Пироль, для фри – сорта Людмила, Инноватор и Челленджер. В регионе работает самый крупный в России завод по переработке и консервированию картофеля. По этому показателю Липецкая область заняла второе место в стране по итогам 2021 года.

В промышленном масштабе площади под второй хлеб предусмотрены более чем в 10 хозяйствах семи районов. У всех крупных компаний, занимающихся производством картофеля в Липецкой области, поля находятся на орошении. Во многих хозяйствах имеются современные мощности по хранению картофеля, также в регионе реализуется ряд проектов по строительству овощехранилищ.

«Создание вертикально интегрированного производства – от выращивания картофеля до его переработки, упаковки, хранения и транспортировки уже готовой продукции – стало возможным благодаря реализации стратегии импортозамещения в России и привлекательному инвестиционному климату в регионе, – уверен заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Такие проекты способствуют использованию самых современных производственных технологий и созданию высокопроизводительных рабочих мест».