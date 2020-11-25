Уборку сахарной свеклы в Липецкой области практически завершили

По оперативным данным на 24 ноября 2020 года, в Липецкой области собрали 3 млн 361 тыс тонн свеклы. Осталось убрать 100 гектаров из 97 тысяч, засеянных этой культурой в 2020 году. Средняя урожайность составляет 346,8 ц/га.

Самый большой урожай сахарной свеклы собран в Задонском районе – 515,5 тысяч тонн.

Лучшую урожайность продемонстрировали данковские аграрии (501 ц/га). Больше 400 ц/га собирали в Чаплыгинском (441,9 ц/га), Хлевенский (434,8), Становлянском (430,9) и Воловском (426,4) районах.

На шести заводах области переработано 2 млн 849 тыс тонн свеклы. Выработано 486,5 тыс тонн сахара. Сахаристость составляет 20,94 %. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки около 43 тыс. куб. м сиропа.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в этом году для выращивания сахарной свеклы, регион занимает первое место в России по выходу сахара из сахарной свеклы, – отметил первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. – По выработке сахара мы третьи в стране».