Уборочная кампания‑2026 стартовала в Липецкой области. Традиционно первыми в поля вышли аграрии южных округов: Усманского и Хлевенского. Также к ним присоединились Грязинский и Краснинский округа. Сейчас идёт уборка озимой пшеницы — она в регионе посеяна на 330 тыс. гектаров.

Уже есть первые результаты: собрано 2,5 тыс. тонн зерна. Урожайность — 65 ц/га. Дожди немного сдерживают аграриев, но синоптики обещают в ближайшие дни хорошую погоду. Ситуация с ГСМ на личном контроле заместителя губернатора региона Ильи Карлина, сообщили в минсельхозе Липецкой области.

«Сельское хозяйство – традиционная для Липецкой области отрасль экономики. Сегодня липецкий АПК – это инновационные производства и технологии возделывания культур. Важно, что наш регион в числе 15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.