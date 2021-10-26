Липецкие аграрии завершают уборочную кампанию. «Земледельцы Липецкой области из года в год обеспечивают стабильность продовольственного рынка в регионе. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, кукуруза на зерно обмолочена на 40,3 тысячи га. Всего предстоит убрать около 70 тысяч га. На 25 октября валовой сбор составил 270,2 тысячи тонн при средней урожайности 67,1 ц/га. Очень хорошую урожайность демонстрируют аграрии Измалковского района. Там собирают по 99 центнеров с гектара.

Уборка сахарной свеклы подходит к завершению. Она убрана с 89,9 тысячи га, получено 3 млн 219 тысяч тонн. Урожайность свеклы составила 358,1 ц/га (336 ц/га – в 2020 году). Более 400 центнеров с гектара получают в Становлянском (427,4 ц/га), Воловском (411 ц/га) и Добринском (405,1 ц/га) районах.

Осталось убрать 4% площадей под подсолнечником. Под эту культуру в текущем году отведено более 218 тысяч гектаров. На данный момент обмолочено 208 тысяч гектаров, собрано более 476 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 22,9 ц/га. В топ-3 районов по урожайности подсолнечника вошли Измалковский (34,2 ц/га), Воловский (28,1 ц/га) и Лебедянский (26,8 ц/га). Совсем немного осталось убрать аграриям и сои. На 25 октября с 87,4 тысячи га (98%) получена 141 тысяча тонн. Площади под соей в этом году выросли на 20% и составили более 89 тысяч гектаров.

«Оценивая предварительные итоги уборочной кампании этого года могу сказать, что урожай по многим сельхозкультурам будет ниже рекордного 2020 года на 30-35%, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Это и зерновые, и овощи открытого грунта, и масличные в целом. Хотя по отдельным культурам, например, по сое, мы получим в текущем году рекордный урожай. В целом показатели близки к средним многолетним. По сахарной свекле валовой сбор будет на уровне 2020 года или выше на 10-15%.