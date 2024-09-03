Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для внеурочных занятий учащихся 3-6 классов. Под одной электронной обложкой собрано 68 готовых уроков по разным тематикам – с понятными примерами, интерактивом, заданиями и рекомендациями. Уроки можно посмотреть в каталоге цифрового образовательного контента. Чтобы приступить к занятиям, нужно выбрать Липецкую область, как регион проживания, и перейти в раздел «Финансовая грамотность».

Педагоги смогут использовать курс во внеурочной программе или включать отдельные темы в уроки по окружающему миру, обществознанию, математике и другим школьным предметам. При желании дети могут самостоятельно пройти весь курс или посмотреть отдельные уроки. Материалы могут пригодиться родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности, отметили в липецком отделении Банка России. Все уроки — авторские. Их создавали учителя с большим опытом и собственными наработками в области финансовой грамотности. Курс соответствует школьной программе и образовательным стандартам.

«Финансовая грамотность – одна из основ общественного взаимодействия, на которой строятся деловые отношения, семейный бюджет, планирование будущего. Очень важно, чтобы азы обращения с деньгами дети понимали с детства и с возрастам накапливали эти знания», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.