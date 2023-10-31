Учащиеся агроклассов региона посещают агропредприятия с экскурсиями, которые для них проводит Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области. Так, школьникам аграрного класса из Добровского района показали всю цепочку от работы молочной фермы до производства продукции, готовой к отправке на полки магазинов. На одной из самых крупных в регионе молочных ферм ребята увидели, как содержатся телята, организовано доение коров, узнали, зачем им чипы. Контролируются все процессы, в том числе состояние и здоровье животных с помощью цифровых технологий. После ребятам показали, как перерабатывается молоко на одном из предприятий.

«Такой прямой контакт с агросектором — важная составляющая профориентации. Именно побывав лично на предприятиях, увидев и поняв, как все устроено, молодежь может заинтересоваться этой работой и выбрать соответствующую профессию», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.