Юные аграрии лицея села Долгоруково занялись серьезной практикой. Они исследуют образцы почвы, отобранные с полей Агрофирмы «Трио». Причем помогают школьникам в этом деле не только педагоги родного образовательного учреждения, но и преподаватели Воронежского государственного аграрного университета имени Императора Петра I, где учащиеся недавно побывали. Полученные знания и опыт очень пригодятся для их индивидуальных проектов.

Агрокласс в лицее села Долгоруково открылся в начале 2022 года. Старшеклассники изучают агрохимию, агроэкологию, ландшафтный дизайн и введение в сельхозбизнес. Основной площадкой для исследовательских проектов является школьный дендропарк, где ребята выращивают саженцы. После получения аттестата многие из них планируют получить профессию, связанную с сельскохозяйственной отраслью, например, механика, животновода, агронома, почвоведова.

«Программа ранней профориентации в регионе уже укрепилась. Многие школы подключились к ней. В них создаются профильные классы, оборудуются лаборатории, для детей проводят экскурсии на предприятия. Уверен, эта работа принесет свои положительные результаты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.