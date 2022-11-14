Учащиеся цифровой площадки дополнительного образования детей «IT-bit» боринской школы побывали на единственном в Центральном Черноземье заводе по изготовлению ПЭТ-преформ и колпачков ООО «ПластиФорм», расположенном в том же селе.

Юные инженеры-робототехники и программисты познакомились с работой производственной линии, увидели, как из пластиковой крошки выдуваются преформы, узнали, как готовые изделия проходят автоматическую проверку на брак и упаковываются. В лаборатории школьникам рассказали, как проверяется сырьё при поступлении на производство, а на складе готовой продукции им дали возможность проверить изделия на соответствие всем характеристикам. По итогам встречи вместе с учащимися теперь планируется создать прототип установки по автоматизации упаковки готовой продукции.

«Нужно знакомить школьников с различными профессиями и технологическими процессами, чтобы они имели представление о том, что их ждет после того, как они отучатся на ту или иную специальность. Прекрасно, что в школах сейчас проводят множество внеурочных профориентационных мероприятий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сеть цифровых площадок дополнительного образования детей «IT-bit» – уникальный региональный проект, созданный по аналогии с Центром цифрового образования детей «IT-куб». Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере информационных технологий и даёт возможность школьникам бесплатно изучать языки программирования и заниматься робототехникой. В настоящее время площадки созданы во всех 18 районах Липецкой области. В них занимаются около тысячи детей.