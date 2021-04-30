Учащиеся липецкого Кванторуима стали победителями олимпиады научной технологической инициативы по профилю «Искусственный интеллект». Торжественная церемония награждения победителей и призёров профиля олимпиады НТИ, организованной Кружковым движением НТИ и Академией искусственного интеллекта при поддержке Сбербанка, состоялась в Москве. Победители и призеры олимпиады разделили между собой призовой фонд и получили преимущества при поступлении в лучшие российские вузы, а также приглашение на стажировку в экосистеме Сбера по направлению «Искусственный интеллект».

«Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

Десятиклассник лицея №44 Андрей Кузнецов победил в номинации «лучшее решение предметного тура». Ученик 11 класса школы №20 Максим Сидоров и ученик 10 класса лицея №44 Илья Кулешов стали лучшими в командном состязании Липецка. Михаил Кондрашин (школа № 66, 10 класс) – призер профиля «Искусственный интеллект» – показал лучшие результаты в индивидуальном зачёте. Наставники ребят: Инесса Шуйкова, ректор Института развития образования Липецкой области, Виктория Светлова, педагог дополнительного образования детского технопарка Кванториум.

Соревнования по профилю «Искусственный интеллект» проводятся второй раз и уже завоевали расположение школьников и академического сообщества. В этом году они стали вторыми по популярности среди всех направлений Олимпиады Кружкового движения НТИ. На торжественную церемонию были приглашены 24 победителя и призера олимпиады, 4 обладателя специальных номинаций из России и Казахстана.

На церемонии награждения призеров и победителей олимпиады выступили Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ. Также были подведены итоги воркшопа по креативному искусственному интеллекту с актером и юмористом Михаилом Галустяном.