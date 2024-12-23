Конкурс «Эко-гимназия. Сохраним планету вместе» по сбору и утилизации старой техники проходит в Липецке. Первым образовательным учреждением, принявшим вызов, стала школа №5. Учащиеся собрали 825 килограммов электронных отходов. Теперь эстафету приняла школа №72. Специальный контейнер будет стоять там до 28 декабря. Ребята и их родители могут сдавать оргтехнику, мелкие бытовые приборы, электроинструменты, игровые устройства и всё остальное, что питается от сети или аккумуляторов, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, пылесосы, чайники.

Помимо сбора техники школьников ожидают увлекательные экологические уроки. Представители Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского проводят для учащихся 8-11 классов практические занятия. Школьники узнают о процессе переработки электронных отходов и получат ценное вторсырье в лабораторных условиях.

Результаты и дальнейший список участников можно отслеживать в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Самых активных ждут призы. Среди них – экскурсии на производство, посещение музея ретротехники, боулинг или лазертаг. Конкурс проходит уже второй год и объединяет неравнодушных липчан, которые хотят внести свой вклад в сохранение природы. Организатором выступает группа компаний «СоюзРубин» при поддержке управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

«Участвуя в экоакциях, дети начинают понимать важность защиты окружающей среды, осознают, как переработка снижает количество отходов. А ещё они чувствуют, что сделали что-то важное для экологии, и гордятся своими поступками. Это способствует развитию ответственности за свои действия», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.