Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, отдел образования администрации Елецкого района и ООО «Агрофирма Елецкий» подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания агрокласса. Пока в нем 14 старшеклассников. Краткосрочная программа будет реализовываться в лабораториях агропромышленного института. Ребята будут ходить на занятия по субботам и изучать инженерную графику, основы технической механики, проводить химические анализы, а также посещать сельскохозяйственные предприятия региона.

Создание агрокласса приурочено к 95-летию Елецкого района. Новый образовательный проект должен подготовить старшеклассников к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли. Этот вопрос руководители сельхозпредприятий муниципалитета и университета обсуждали совсем недавно – на инвестиционном форуме, состоявшемся в Елецком районе. «Ранняя профориентация позволяет освоить определенные навыки и понять, стоит ли посвящать этому делу жизнь. Как правило, погружение в профессию в школьные годы укрепляет уверенность в правильности выбора и помогает хорошо подготовится к поступлению в учреждения профессионального образования», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.