Интересно и максимально познавательно проходят учебные занятия в сети цифровых площадок для школьников «IT-bit» Липецкой области. Для юных программистов и робототехников педагоги готовят творческие задания, которые ребята с удовольствием выполняют, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Так, на площадке «IT-bit» Грязи школьники конструируют самолёты и вертолёты. Пробные полёты авиационной техники, собранной своими руками, проходят в учебной аудитории. Воспитанники «IT-bit» Боринское учат роботов быть помощниками человеку. На специальном полигоне для испытаний ребята тестируют роботизированные машины, которые передвигают объекты в определённую часть поля. А в «IT-bit» Задонск юные робототехники собирают и программируют тягач, способный перевезти груз в семь раз тяжелее.

На площадке «IT-bit» Становое школьники знакомятся с 3D-моделированием и программой Tinkercad, в которой им предстоит создавать первые 3D-объекты. В «IT-bit» Лебедянь школьники осваивают волшебный мир анимации и язык программирования Scratch. Чтобы придать жизнь своим персонажам, дети учатся писать скрипты, позволяющие анимации стать динамичной и захватывающей. Самые маленькие программисты из «IT-bit» Чаплыгин пошли ещё дальше. Вместе с педагогами они нашли аналоги среде Scratch и подобрали ряд платформ для визуального программирования, в том числе варианты программирования «с пелёнок» для тех, кто не умет читать.

Региональная сеть цифровых площадок для школьников «IT-bit» – это уникальный проект, направленный на профориентацию школьников в цифровой сфере. В Липецкой области созданы 22 площадки во всех 18 районах, чтобы ребята и в сельской местности могли бесплатно изучать языки программирования, заниматься робототехникой и 3D-моделированием.