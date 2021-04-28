Учащиеся Липецкого центра цифрового образования детей «IT-куб» приняли участие в международном дистант-форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», который прошел в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Учащиеся направления «Мобильная робототехника. Продвинутый уровень», ставшие победителями и призёрами Федерально-окружного соревнования программы «Шаг в будущее», представили ведущим экспертам программы свои научные разработки.

В секциях «Техника и инженерные области знаний» и «Информатика и вычислительная техника» призёрами международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее» стали Федотов Артемий (диплом II степени, проект «Проектирование модели транспортного средства на гусеничной ходовой с изменяемым клиренсом») и Шмёлев Роман (диплом III степени, проект «Разработка прототипа мобильной системы мониторинга инфраструктуры городской среды с использованием технологий машинного зрения»).

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одарённую молодёжь. Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа «Шаг в будущее» ведёт работу по воспитанию молодых исследователей, профессионально занимающихся наукой и инженерным делом. Юбилейный международный дистант-форум, посвящённый 30-летию программы, в этом году объединил лучшие молодые умы из 23 стран Европы, Азии и Африки. Форум прошёл под девизом «Молодёжь мира – вызовам современности». Главными организаторами форума стали Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество.